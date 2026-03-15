El Alto como "Zona Libre de Impuestos": La apuesta de Omar Patti para captar el motor económico de Bolivia

Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de El Alto, transmitido por la Red Uno y organizado bajo la supervisión del ente electoral, Wilmer Omar Patti, representante de Alianza Social Patriótica (ASP), presentó una plataforma centrada en la autonomía económica y el control territorial. En un discurso que inició con un fuerte componente regionalista, Patti exigió respeto para la urbe alteña frente a lo que calificó como "mensajes de odio" tras recientes sucesos en la ciudad.

Revolución tributaria y ordenamiento

La propuesta más disruptiva del candidato fue la intención de declarar a El Alto como una "Zona Económica Especial Libre de Impuestos". Según Patti, esta medida busca transformar a la ciudad en el principal polo productivo del país, incentivando la inversión privada y el crecimiento de los emprendedores locales.

Asimismo, abordó uno de los problemas históricos de la urbe: el caos vehicular. El candidato de ASP prometió un reordenamiento profundo para poner fin a los "trameajes" (cobros por tramos cortos), una de las quejas más recurrentes de los vecinos alteños.

Seguridad: De Cascos Azules a "Guardianes"

Apoyándose en su formación y experiencia previa como Casco Azul, Patti aseguró tener la capacidad técnica para gestionar el orden público. Su plan incluye la creación de los "Guardianes de El Alto", una fuerza de 2,500 efectivos municipales que reforzarán la vigilancia en las calles.

"La ciudad de El Alto tiene que recuperar el respeto y la dignidad... que nazca como una ave Fénix", sentenció el candidato al cierre de su intervención, enfatizando que su gestión priorizará la educación y la salud bajo un enfoque de desarrollo productivo.

Este debate se perfila como un espacio decisivo para que los alteños contrasten los planes de gobierno en temas críticos como seguridad ciudadana, infraestructura y desarrollo económico.

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