“Las empresas volverán a El Alto”: la apuesta de Simón Gálvez para generar empleo

La reactivación económica mediante el retorno de empresas privadas fue uno de los ejes centrales de la propuesta presentada por Simón Wilmer Gálvez Jiménez, candidato a la Alcaldía de El Alto por Libertad y República (Libre), durante el debate electoral.

El postulante señaló que en años anteriores varias empresas dejaron la ciudad, lo que afectó la generación de empleo y el desarrollo económico local.

“Muchas empresas migraron por los conflictos y bloqueos hacia Cochabamba y Santa Cruz. Tenemos que traer nuevamente esas empresas a nuestra querida ciudad de El Alto”, afirmó.

Propuesta para atraer inversiones

Según explicó, su plan busca generar condiciones favorables para la inversión privada, con medidas orientadas a mejorar la infraestructura urbana y brindar seguridad jurídica a las empresas.

“Las empresas nos piden seguridad jurídica y arreglo de calles, y eso es lo que vamos a hacer para que vuelvan a El Alto”, sostuvo.

El candidato señaló que el retorno de compañías permitiría impulsar la creación de empleos y dinamizar la economía local, especialmente para jóvenes y familias de la ciudad.

Otras propuestas

Dentro de su programa de gobierno municipal, Gálvez también mencionó la construcción de un hospital materno infantil para fortalecer la atención médica.

En materia de seguridad, planteó la instalación de cámaras con reconocimiento facial para mejorar el control y la vigilancia en diferentes zonas del municipio.

Asimismo, propuso fortalecer programas sociales dirigidos a familias vulnerables.

El candidato aseguró que su propuesta busca convertir nuevamente a El Alto en un polo económico y productivo, impulsando la inversión privada como motor de desarrollo para la ciudad.

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