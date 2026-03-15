“Si hablan mal de un alteño, les metería un sopapo”: Vargas desata polémica en el debate

El debate por la Alcaldía de El Alto subió de tono cuando el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), David Vargas, respondió a las preguntas de sus rivales con acusaciones directas, promesas de auditorías y frases que encendieron la polémica.

Durante la ronda de cuestionamientos, Vargas fue consultado sobre propuestas sociales, entre ellas mejorar el funcionamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (Slim).

En su respuesta, planteó la creación de guarderías para hijos de gremiales, señalando que muchas madres trabajan en condiciones precarias.

“Queremos construir una guardería para que todas las gremiales que hoy crían a sus hijos en cajas puedan dejarlos allí y recogerlos cuando terminen su trabajo”, afirmó.

También propuso crear albergues para adultos mayores, donde —según dijo— puedan acceder a comida y bebidas gratuitas, además de mejorar los servicios psicológicos municipales.

“Vamos a investigar de dónde sacan tanta plata”

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el candidato Pablo Callizaya preguntó si Vargas estaría dispuesto a auditar la gestión de la actual alcaldesa Eva Copa, a quien calificó como “su propia jefa”.

La respuesta del candidato del MTS fue contundente.

“No solamente vamos a hacer auditorías a todas las autoridades que han pasado por la Alcaldía en las últimas gestiones… también habrá investigación de fortunas”, afirmó.

Vargas aseguró que funcionarios, exautoridades y quienes se habrían beneficiado de recursos municipales deberán explicar su patrimonio.

“Tienen que explicarnos de dónde sacan tanta plata para gastar en gigantografías y propaganda”, sostuvo.

Incluso advirtió que, si no se justifican los recursos, podrían enfrentar consecuencias legales.

“La población alteña debe saber de dónde sacan tanta plata. Y si no lo explican, que se atengan a las consecuencias que la ley establezca”, agregó.

Cruces y acusaciones entre candidatos

El debate se volvió aún más tenso cuando el candidato Óscar Chirinos cuestionó a Vargas sobre su residencia en la ciudad, retándolo a revelar su dirección y a demostrar que vive en El Alto.

Vargas respondió defendiendo su trayectoria y lanzó una acusación directa.

“Estoy seguro que tú, Óscar, te estás pegando un miedo porque sabes que te voy a investigar y voy a saber de dónde tienes tanta plata para tanta propaganda”, afirmó.

El candidato incluso aseguró que el poder político y judicial podría investigarlo.

“Ya le he sacado sopapos a tu patrón”

Otro momento polémico surgió cuando el candidato Yoacir Calamani recordó declaraciones pasadas de Vargas en las que había afirmado que “agarraría a sopapos a ministros”, cuestionando por qué no lo hizo durante anteriores gobiernos.

La respuesta de Vargas fue una de las frases más controversiales del debate.

“Ya le he sacado de un sopapo a tu patrón, Carlos Sánchez Berzaín. Cuando era capitán lo saqué a sopapos de mi cuartel”, afirmó.

Además, aseguró que reaccionaría de la misma manera si alguien ofende a la población alteña.

“Si alguien habla mal de un alteño, yo le metería un sopapo como cualquiera. Porque amo a mi ciudad”, manifestó.

Seguridad y falta de policías

Finalmente, Vargas también se refirió a la situación de seguridad ciudadana en El Alto, señalando que el número de policías en servicio sería insuficiente.

“El Alto tiene 2.000 policías asignados, pero por los turnos solo 250 están de servicio al mismo tiempo, y de esos muchos cumplen otras funciones”, explicó.

Según su cálculo, solo alrededor de 100 efectivos estarían disponibles para patrullar la ciudad en determinados momentos.

Ante esta situación, planteó que el Cefotes forme policías destinados exclusivamente a la ciudad de El Alto.

Las declaraciones del candidato marcaron uno de los momentos más polémicos y confrontacionales del debate, en medio del proceso electoral rumbo a la Alcaldía alteña.

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