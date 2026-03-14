Rumbo a las subnacionales: Este sábado, el TSE realizará el debate para la Alcaldía en El Alto

La ciudad de El Alto se prepara para una jornada democrática crucial con el debate de candidatos a la Alcaldía que será transmitido hoy por la señal de Red Uno. Los ciudadanos podrán seguir cada detalle del encuentro en vivo a través de la televisión abierta y las plataformas oficiales de la red en Facebook, YouTube y TikTok.

Un total de 18 candidatos han confirmado su participación para exponer sus planes de gobierno en este espacio de exposición de ideas. El evento, organizado bajo el respaldo del Órgano Electoral Plurinacional, representa la oportunidad final para que los aspirantes convenzan al electorado alteño.

Este encuentro se produce en la recta final de la campaña, exactamente a ocho días de que se realicen las elecciones subnacionales del próximo domingo 22 de marzo. La alta cantidad de postulantes refleja la compleja y diversa pugna política que atraviesa una de las ciudades más influyentes del país.

La cita está programada para este sábado 14 de marzo a las 21:00, permitiendo que las familias sigan la transmisión desde la comodidad de sus hogares.

Además de la señal televisiva, el portal digital reduno.com.bo habilitará un acceso directo para el monitoreo del debate en tiempo real.

Con este despliegue mediático, se busca fomentar un voto informado y fortalecer la participación ciudadana antes de acudir a las urnas. El debate de hoy es considerado el termómetro definitivo para medir las posibilidades de cada frente político en la urbe alteña.

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