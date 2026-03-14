Comunarios encuentran un cuerpo sin vida en las orillas del río

La mañana de este sábado, habitantes de la comunidad de San José, en el municipio de La Guardia en Santa Cruz, reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en las riberas del río Piraí. El descubrimiento se produjo aproximadamente a las 07:38 horas, generando la movilización de los servicios de emergencia.

Efectivos del SAR Bolivia se trasladaron rápidamente al lugar del incidente para asegurar la zona y proceder con la recuperación de los restos. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos sobre la identidad de la persona fallecida.

Este lamentable suceso ocurre en un contexto crítico, ya que el departamento de Santa Cruz ha registrado intensas precipitaciones durante los últimos días. Estas lluvias persistentes han provocado un peligroso incremento en el caudal de los ríos en diversas zonas de la región.

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