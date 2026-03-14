Chile ratifica condena en conjunto de 220 años para banda de ciudadanos bolivianos

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó las condenas contra cuatro ciudadanos bolivianos responsables de una violenta seguidilla de asaltos en la Ruta 27 CH de esa zona. El tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad de las defensas, confirmando penas que, en conjunto, superan los 220 años de presidio.

Los sentenciados, Jhafet Berna, Reinaldo Berna, Beimer Correa y Dionisio Mamani, recibieron penas individuales de entre 53 y 55 años de cárcel. Se les halló culpables de ocho homicidios simples frustrados, robos calificados y amenazas a carabineros, entre otros delitos graves.

La investigación estableció que el 15 de diciembre de 2022, la banda interceptó vehículos armados con fusiles en la ruta hacia el Paso Jama. El primer ataque fue contra turistas argentinos, donde el conductor resultó herido por disparos antes de lograr escapar.

Posteriormente, los sujetos retuvieron un minibús con trabajadores chilenos y turistas franceses para robarles sus pertenencias y documentos. También golpearon brutalmente a un camionero paraguayo que intentó auxiliar a las víctimas para robar su pesada máquina.

Tras los ataques, Carabineros desplegó un operativo que terminó con tres detenidos en una quebrada y un cuarto capturado por el GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) horas más tarde. Durante el procedimiento, los funcionarios debieron repeler amenazas directas con armas de fuego por parte de los delincuentes.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el fallo señalando que la magnitud de la condena responde a la extrema gravedad de los hechos. “Estamos frente a un grupo que emboscó y disparó sin provocación en contra de personas inocentes”, enfatizó el persecutor.

Castro Bekios agregó que esta banda operaba con una dinámica transfronteriza, diseñada para robar vehículos y huir hacia Bolivia por pasos no habilitados. El caso evidencia cómo organizaciones extranjeras aprovechan la compleja geografía fronteriza para ejecutar actos de violencia extrema.

Finalmente, el fiscal destacó la labor de los persecutores de Calama y las unidades especializadas de Carabineros para acreditar la participación de los acusados. Esta sentencia se posiciona como una de las más altas registradas en la historia penal de la región.

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