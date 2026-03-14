“Hay mucho que investigar, esto es el principio”: viceministro anuncia más operativos tras captura de Marset

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que la reciente captura de Sebastián Marset representa apenas el punto de partida de una ofensiva mayor.

"Este es el principio de una serie de operativos destinados a desarticular esta estructura criminal transnacional", aseguró la autoridad.

La FELCN ha concentrado sus esfuerzos en cinco componentes críticos, destacando el hallazgo de aeronaves modificadas para el transporte de sustancias ilícitas en aeródromos rurales. Según Justiniano, se encontraron avionetas en mantenimiento sin asientos traseros, una evidencia clara de su uso para alterar rutas constantemente.

El patrón logístico identificado muestra una infraestructura fragmentada para resguardar naves y combustible en puntos como Santa Cruz, Warnes y Riberalta. El viceministro explicó que esta división estratégica es típica del narcotráfico para proteger sus activos operativos.

En el plano de las redes transnacionales, las autoridades han logrado la detención de ciudadanos brasileños y chilenos con órdenes de captura internacional. Justiniano subrayó que estas detenciones permiten investigar a fondo las redes de pilotos, seguridad y financiamiento vinculadas o no al líder criminal.

Durante los allanamientos, se incautó un arsenal que incluye fusiles AK47, lo que revela un sofisticado sistema de seguridad armada para proteger a los cabecillas. "Se trata de un tema de seguridad internacional donde el líder cuenta con equipos altamente especializados", puntualizó la autoridad.

El viceministro destacó que la cooperación con otros países ha sido vital para sacar a Bolivia del aislamiento y lograr un impacto económico real contra el crimen. "La afectación económica es fundamental para que esto no quede para un segundo o tercer Marset", enfatizó.

Para garantizar el éxito de las misiones, el Gobierno implementó estudios de confiabilidad y pruebas de selección rigurosas para crear grupos específicos dentro de las fuerzas especiales. Estas semanas de trabajo previo aseguran que los elementos encargados de los operativos sean de total confianza.

Finalmente, Justiniano advirtió que el trabajo en los hangares del país apenas comienza y que el intercambio de información con países como Uruguay y Chile continúa activo.

"No es el fin, es el inicio; hay mucho que investigar y ya hemos iniciado los trabajos en diferentes puntos del país", concluyó.

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