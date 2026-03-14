Conozca cuáles son los cargos imputados contra Sebastián Marset en cinco países

Sebastián Marset, el presunto líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), ha sido trasladado hoy desde la capital cruceña hacia Estados Unidos bajo la custodia de la DEA. Este movimiento busca avanzar en los procesos judiciales pendientes y profundizar en la estructura de su red internacional de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses esperan que la captura de Marset permita desvelar las conexiones logísticas que el capo mantenía en toda Sudamérica. El traslado se produce bajo medidas de seguridad para garantizar la integridad del detenido durante el proceso de investigación.

Fuentes oficiales indican que la cooperación regional fue clave para rastrear los movimientos del prófugo en los últimos meses. Con esta acción, se pretende dar un golpe definitivo a una de las organizaciones criminales más sofisticadas que operaban en el Cono Sur.

Países solicitantes y cargos imputados contra Sebastián Marset

De acuerdo con la información procesada por diversas agencias de inteligencia, estos eran los requerimientos oficiales en su contra:

Bolivia: Tráfico de sustancias controladas. Legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero). Uso de identidades falsas y documentación irregular.

Brasil: Tráfico internacional de cocaína. Operación de rutas logísticas del narcotráfico hacia puertos del Atlántico para el envío de droga a Europa.

Paraguay: Narcotráfico internacional. Crimen organizado. Presuntos vínculos con el asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci ocurrido en 2022.

Uruguay: Tráfico de drogas. Lavado de activos. Asociación para delinquir vinculada a redes de narcotráfico.

Estados Unidos: Conspiración para tráfico internacional de cocaína. Lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través del sistema financiero internacional. Participación en una organización criminal transnacional que enviaba droga desde Sudamérica hacia Europa y otros mercados.



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