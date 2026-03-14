Hallan 11 aeronaves presuntamente vinculadas a Sebastián Marset en Warnes

Efectivos de la Unidad de Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) ejecutaron un operativo en Warnes, Santa Cruz, tras la captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset. La intervención se centró en un aeródromo privado que albergaba tres hangares de gran escala y una pista de aterrizaje estratégica.

Foto: Facebook Ernesto Justiniano Urenda

Durante la requisa, los agentes antidrogas descubrieron 11 avionetas que permanecían ocultas dentro de las estructuras intervenidas. El hallazgo incluyó una cantidad significativa de placas de identificación vehicular, lo que sugiere maniobras para alterar la identidad de las naves.

El despliegue contó con un fuerte contingente policial que se movilizó por vía terrestre y contó con el respaldo de unidades aéreas. Varias de las aeronaves presentaban motores expuestos y signos de mantenimiento reciente para garantizar su operatividad.

Los reportes preliminares de inteligencia vinculan directamente la propiedad del recinto y de la flota aérea con la estructura criminal de Marset. Las autoridades mantienen el control del perímetro mientras los peritos especializados recolectan evidencias adicionales sobre el uso de este complejo.

Foto: Facebook Ernesto Justiniano Urenda

Como resultado inmediato del operativo, la totalidad de las aeronaves fueron secuestradas y puestas bajo custodia del Estado boliviano. La investigación continúa abierta para determinar el alcance logístico de este aeródromo en las rutas internacionales del narcotráfico.

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