¿Celos delataron a Sebastián Marset? La historia detrás de la pista que llevó a su captura

Una historia de celos y desconfianza podría haber sido uno de los factores que ayudaron a revelar el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados por la justicia internacional.

Según informaciones difundidas por medios paraguayos, parte del seguimiento que las autoridades realizaron tanto al capo del narcotráfico como a su entorno cercano se habría basado en un sistema de vigilancia mutua dentro de su propia relación.

Las versiones señalan que Marset habría ordenado vigilar a su esposa mientras ella permanecía recluida en una cárcel de Paraguay, después de enterarse de que en la celda donde se encontraba se habían hallado preservativos. Este hecho despertó sospechas y habría motivado al narcotraficante a ordenar un control más estricto sobre sus movimientos.

Sin embargo, esta decisión terminó convirtiéndose en una pista clave para los investigadores. Las autoridades habrían aprovechado la información generada por esa vigilancia para seguir el rastro del líder del llamado “Primer Cartel Uruguayo”.

Otros reportes señalan que la desconfianza era mutua. La propia esposa del narcotraficante también habría intentado averiguar con quién se relacionaba Marset, en medio de una relación marcada por los celos y las sospechas.

Captura en Bolivia

El presunto narcotraficante, de 34 años, fue capturado este viernes durante un operativo policial en Bolivia, tras varias semanas de investigación.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó en conferencia de prensa que el operativo comenzó alrededor de las tres de la madrugada y se desarrolló en dos inmuebles: uno donde se encontraba el equipo de seguridad de Marset y otro donde estaba el propio capo del narcotráfico.

De acuerdo con la autoridad, primero se intervino el edificio donde operaba su grupo de escoltas, el cual también funcionaba como centro de operaciones. Tras neutralizar al equipo de seguridad, las fuerzas policiales ingresaron a la vivienda donde se encontraba Marset, ubicada a unos ocho minutos de distancia.

El ministro destacó que el procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos ni heridos y que, una vez detenido, el narcotraficante fue tratado “de manera respetuosa”.

Asimismo, aclaró que Marset no se entregó voluntariamente, sino que fue capturado por las autoridades.

Buscado a nivel internacional

Marset estaba requerido por narcotráfico en Paraguay y Bolivia, además de enfrentar acusaciones por lavado de dinero en Estados Unidos.

La agencia antidrogas Drug Enforcement Administration había ofrecido hasta 2 millones de dólares de recompensa por información que permitiera su captura.

Tras su detención, el líder criminal fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.

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