Lujos, fe y un detalle íntimo: Lo que hallaron en la celda de la pareja de Marset y que nadie puede explicar

Un inventario judicial realizado en el Penal de Viñas Cué reveló una serie de objetos inusuales y de alto valor en la celda ocupada por Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset, lo que generó controversia y abrió nuevas líneas de investigación dentro del sistema penitenciario.

La revisión fue encabezada por la jueza Rosarito Montanía y el fiscal Deny Yoon Pak, quienes realizaron un inventario completo de las pertenencias que García Troche mantenía durante su reclusión en el centro penitenciario.

Entre los objetos hallados figuraban carteras de lujo, perfumes de alta gama, prendas de vestir, joyas, relojes y accesorios de marcas internacionales. Sin embargo, algunos elementos llamaron particularmente la atención de los investigadores por su carácter inusual dentro de una celda de máxima seguridad.

Chip oculto tras imagen religiosa

Uno de los hallazgos más relevantes fue un chip de teléfono celular oculto detrás de un cuadro de la Virgen de Caacupé, lo que podría constituir evidencia de una posible comunicación externa no autorizada desde el interior del penal.

Curiosamente, pese al hallazgo del chip y un cargador, no se encontró ningún teléfono celular dentro de la celda, lo que generó interrogantes sobre cómo habría sido utilizado el dispositivo o dónde podría encontrarse.

Figura religiosa decapitada

Otro objeto que despertó sospechas fue una figura religiosa sin cabeza encontrada entre las pertenencias de la reclusa. De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, la figura podría haber sido modificada para ocultar algún objeto en su interior.

También se analiza la posibilidad de que esté vinculada a prácticas de santería o rituales de protección, aunque esa línea aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Condones y lujos en una celda de máxima seguridad

Durante la inspección también se encontraron dos preservativos sin uso dentro de los artículos de higiene personal de García Troche, situación que habría motivado una investigación interna debido a que se trata de una reclusa considerada de alta prioridad dentro del sistema penitenciario.

La lista de pertenencias también incluía artículos de marcas internacionales de lujo, como perfumes y accesorios de firmas reconocidas, además de ropa, calzado, carteras y cosméticos.

El hallazgo generó cuestionamientos sobre los controles dentro del penal y los privilegios que podría haber tenido la reclusa durante su estancia en la cárcel.

Contexto del caso

El caso está vinculado al presunto narcotraficante Sebastián Marset, señalado como uno de los líderes del crimen organizado en la región.

Recordemos que, Marset fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra durante un operativo realizado en la madrugada del viernes, en el que también fueron detenidas otras cuatro personas.

Las autoridades continúan investigando si los objetos hallados en la celda formaban parte de una red de comunicación o privilegios irregulares dentro del sistema penitenciario.

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