¿Cooperará con EEUU? Lo que dijo Marset tras fugar de Bolivia en 2023

La reciente captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz de la Sierra abrió una nueva etapa judicial para el denominado ‘Rey del Sur’, quien ahora deberá enfrentar a la justicia de Estados Unidos, país que lo acusa de conspiración para cometer lavado de dinero.

La detención se produjo este viernes 13 de marzo de 2026 durante un operativo policial ejecutado en la zona oeste de Santa Cruz, donde fuerzas de seguridad intervinieron dos inmuebles que presuntamente eran utilizados por Marset y su equipo de seguridad. Tras su aprehensión, el narcotraficante fue trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru y entregado a agentes de la DEA, con quienes abordó un vuelo rumbo a territorio estadounidense.

En Estados Unidos pesa sobre Marset una acusación formal vinculada al movimiento de fondos provenientes del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses. En ese escenario, analistas consideran que una eventual cooperación con la justicia podría convertirse en una estrategia para intentar reducir su condena, una práctica común dentro del sistema judicial de ese país.

El antecedente de su fuga en Bolivia

El caso vuelve a poner en el foco las declaraciones que el propio Marset realizó en 2023, cuando logró escapar de Bolivia tras un operativo policial que buscaba capturarlo.

En ese entonces, el narcotraficante relató que recibió una advertencia que le permitió huir junto a su esposa y sus tres hijos en una vagoneta blanca.

“Y de mi casa me avisaron. Armé dos valijas, ropa mía y de mis hijos y me fui”, afirmó en su momento.

Marset también sostuvo que durante los operativos se incautaron 400 mil dólares, dinero que según su versión fue encontrado en otro lugar y posteriormente utilizado para ofrecer una recompensa por su captura.

“Ofrecieron 100 mil por mi captura, 300 mil dólares quedaron para ellos. ¿Por qué no hicieron un video, le prendieron fuego o lo donaron?”, cuestionó entonces.

Cruce con autoridades bolivianas

Durante ese periodo, Marset también protagonizó un enfrentamiento mediático con autoridades bolivianas, especialmente con el entonces ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, quien lo había acusado públicamente de ser violador y feminicida.

El narcotraficante rechazó esas afirmaciones y aseguró que su historial delictivo no incluía ese tipo de delitos.

“Mi prontuario es largo, pero no dice nada de violador y feminicida”, sostuvo.

Incluso difundió mensajes en redes sociales en los que se dirigía directamente al ministro, a quien llamó por un supuesto apodo.

La entrevista tras la fuga

Meses después de su escape, Marset reapareció públicamente en una entrevista concedida al programa Santo y Seña, del Canal 4 de Uruguay, donde negó varias de las acusaciones difundidas sobre el caso en Bolivia.

En esa conversación aseguró que el supuesto secuestro de policías durante el operativo para capturarlo nunca ocurrió.

“Secuestro no existió, el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira”, afirmó.

Expulsión tras su captura

Las autoridades bolivianas iniciaron un proceso de expulsión contra Marset en el marco de la Ley 370, que faculta a la Dirección General de Migración a expulsar a personas con procesos penales en otros países.

Ahora, con su llegada a Estados Unidos, el narcotraficante deberá enfrentar cargos por lavado de dinero vinculados al narcotráfico internacional.

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