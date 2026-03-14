Fiscal General de Paraguay sobre captura de Marset: "Es el elemento más valioso en la investigación criminal"

Tras confirmarse la captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset en territorio boliviano, el Fiscal General del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón, calificó el hecho como un hito fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en la región.

Rolón subrayó que Marset no es un objetivo cualquiera, sino una pieza central en el engranaje de la delincuencia transnacional. "Evidentemente forma parte del eslabón más importante quizás del crimen organizado y es a lo mejor el elemento más valioso en todo lo que es investigación criminal", afirmó el fiscal en entrevista en Que No Me Pierda.

Un cambio de escenario jurídico

La detención y el anuncio de la expulsión de Marset desde Bolivia obligan a las autoridades paraguayas a reconfigurar su estrategia legal. El Fiscal General explicó que, ante la nueva realidad de que el procesado ya no se encuentra prófugo, sus equipos técnicos están trabajando a contrarreloj.

"Tenemos una situación de hecho... Hoy tenemos la detención y expulsión de Bolivia. Ya con ello tenemos un escenario diferente que nos permita evaluar y con seguridad de ahí saldrá la mejor forma de tratar ese tipo de problemas", señaló Rolón.

Respecto a un posible pedido de extradición, el titular del Ministerio Público fue cauteloso, indicando que "nosotros tenemos la necesidad de evaluar completamente la información" antes de formalizar los siguientes pasos.

Cooperación internacional y el caso "A Ultranza"

Rolón destacó que este resultado es fruto de la colaboración con la Fiscalía de Bolivia, encabezada por el doctor Roger Mariaca, bajo el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Según el fiscal, la presión ejercida por Paraguay fue clave: "Hoy tenemos procesos abiertos... que en su momento hemos comunicado a la hermana Bolivia también y gracias a eso se generó esta suerte de persecución penal".

Sobre el contenido de las investigaciones, recordó que Marset es la figura central del operativo "A Ultranza", un caso de gran complejidad que ha salpicado incluso a la esfera política paraguaya.

Cargos principales: Tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Investigaciones en curso: Rolón mencionó que existen aristas que "afectó inclusive a políticos del país, a parlamentarios" y que aún se encuentran en etapa preliminar.

El valor de la información

Para la justicia paraguaya, lo que Marset pueda declarar en adelante es vital para desarticular por completo la estructura criminal. "Evidentemente que lo que él llegue a brindar como información... son aspectos que debemos evaluar con las informaciones que también hoy obran en sendos procesos", puntualizó el Fiscal General.

Finalmente, Rolón enfatizó que el combate al crimen moderno exige romper con la "tradición penal histórica" y las fronteras rígidas, apostando por equipos conjuntos de investigación entre América y Europa para enfrentar un flagelo que ya no conoce límites geográficos.

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