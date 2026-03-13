El subcomandante general de la Policía, Gral. Juan Román Peña, informó sobre el secuestro de un arsenal, en la zona del Urubó de Santa Cruz, el cual incluye armas largas, cortas y cargadores sofisticados. "Se han secuestrado cajas de munición ya utilizadas de 9 mm, además de placas bolivianas y paraguayas", detalló la autoridad tras los allanamientos.

En las intervenciones también se detectó la presencia de sustancias controladas como marihuana, cocaína y diversas drogas sintéticas. Peña explicó que estos objetos serán procesados minuciosamente para establecer vínculos y relaciones directas con la organización criminal de Marset.

"Vamos a continuar con los operativos para determinar si en estos inmuebles existen personas con vinculación a Marset", afirmó el jefe policial.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se han registrado nuevos aprehendidos durante estas incursiones específicas.

Este despliegue surge tras el megaoperativo ejecutado la madrugada de este viernes 13 de marzo que logró la captura de Sebastián Enrique Marset Cabrera. El narcotraficante uruguayo fue localizado en Santa Cruz de la Sierra luego de permanecer prófugo durante casi tres años.

Imágenes exclusivas captadas por cámaras de seguridad en el barrio Las Palmas muestran el intenso movimiento policial que rodeó al denominado "Rey del Sur". El operativo cerró un ciclo de búsqueda internacional sobre uno de los hombres más buscados de la región.

La Policía y la Fiscalía mantienen la vigilancia en la zona de El Urubó y Villa Bonita para recolectar mayores evidencias. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe consolidado sobre los alcances de estos operativos conjuntos.

Este es el detalle del armamento y los elementos secuestrados:

Armamento y Municiones

3 fusiles AK-47.

2 pistolas calibre 9 mm.

13 cargadores para fusil AK-47.

15 cargadores de pistola.

2 cargadores tipo caracol (tambor).

3 granadas de mano.

86 municiones calibre largo.

87 municiones calibre 9 mm.

Otros Elementos

1 adaptador/acople para arma 9 mm.

5 teléfonos celulares de alta gama (iPhone).

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