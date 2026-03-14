Policía inicia el análisis de las cámaras y celulares secuestrados en operativos tras captura de Marset

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que se inició el análisis de los diferentes dispositivos electrónicos que se secuestraron en los diferentes operativos realizados en Santa Cruz, tras la captura de Sebastián Marset.

Esta investigación tiene el objetivo de identificar a posibles colaboradores y determinar el nivel de apoyo que habría recibido dentro del país y, sobre todo, si recibió protección de exautoridades.

“En el marco de la investigación se va a establecer qué personas o autoridades prestaron colaboración a Marset. Tenemos bastante información en los dispositivos secuestrados y probablemente exista protección de autoridades de diferentes instituciones del país en el pasado”, señaló la autoridad policial a los medios.

Las pesquisas también abarcan los movimientos migratorios del ciudadano uruguayo, quien habría salido del país y retornado posteriormente utilizando distintas identidades. De acuerdo con los primeros datos recopilados por la Policía, Marset habría realizado desplazamientos hacia Paraguay e incluso Asia, aunque esta información aún está en proceso de verificación.

Según Sokol, la investigación busca esclarecer cómo el narcotraficante logró instalar una base de operaciones en Bolivia y mantenerse durante años en el país pese a las alertas internacionales en su contra.

Marset fue aprehendido la madrugada del viernes en un operativo de gran magnitud ejecutado por fuerzas especializadas de la Policía en Santa Cruz. El narcotraficante era buscado desde 2023, cuando logró escapar minutos antes de un operativo policial en la capital cruceña.

Con fuente de ABI.

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