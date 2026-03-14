Carlos Trucco respalda el proceso de Villegas: "Esta selección nos va a dar alegrías"

La Selección Boliviana de Fútbol ya trabaja con equipo completo en territorio nacional. Bajo el mando de Óscar Villegas, el combinado nacional ultima detalles para el amistoso de este domingo (16:00) ante Trinidad y Tobago en el estadio Tahuichi Aguilera, antes de encarar el trascendental duelo de repechaje mundialista el próximo jueves 26 de marzo.

En este contexto, una voz autorizada se hizo presente: Carlos Leonel Trucco. El "Guardián Eterno" de la clasificación a EE.UU. 94, radicado hace tres décadas en México, compartió su visión en Que No Me Pierda sobre el presente de la Verde y el ambiente que rodea al equipo.

Un "abrazo al alma" en el Tahuichi

Trucco se mostró conmovido por la respuesta de la afición cruceña, que prácticamente ha agotado las entradas para el amistoso de despedida. "Qué lindo que el Tahuichi esté lleno... necesitan ese abrazo al alma de la gente, que los protege y los lleva adelante. Lo merecen, necesitamos que se sientan bien y que nos lleven al próximo mundial", afirmó el exarquero.

Para el hoy formador de entrenadores en el Club Pachuca, el aspecto emocional será determinante para el éxito del grupo en la repesca.

El análisis táctico de la "Era Villegas"

Al evaluar la propuesta futbolística del actual seleccionador, Trucco fue contundente al diferenciarla de procesos anteriores. Destacó que Bolivia ahora propone juego en lugar de replegarse:

"El capitán del barco, Villegas, ha hecho una selección muy equilibrada, de buen pie, de buen juego... No se juntan dos líneas de cinco para defender; los rivales que atacan, salen, proponen. Esta selección nos va a dar bastante alegría", relató Trucco.

Sobre los nombres propios de la convocatoria, puso especial atención en la portería y el recambio generacional: "Yo me fijo en (Carlos) Lampe, (Guillermo) Viscarra y Gerónimo (Govea), bien. En los delanteros, estoy viendo que está Moisés Paniagua... Miguelito Terceros, hay varios ahí".

Concentración absoluta en Monterrey

Con la mirada puesta en el partido en México, Trucco subrayó la importancia de la sede elegida (La Capilla, en Monterrey), calificándola como un centro de alto rendimiento de "alto nivel". Sin embargo, advirtió sobre la importancia de mantener a los jugadores enfocados, evitando distracciones externas.

"A mí me molestaba en el pasado... te sacaban un poco de la zona normal. Te lleva a una zona de confort, pero a veces tiene que estar esa novedad de lado y que esa adrenalina siga corriendo", explicó sobre las visitas y el asedio de la prensa durante las concentraciones.

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