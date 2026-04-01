Exentrenador de Miguelito Terceros: “Él siempre fue diferente"

El exentrenador de Miguel Terceros, Ronald Pacheco, recordó los inicios del actual jugador de la selección boliviana y aseguró que desde niño ya mostraba condiciones excepcionales.

“Dios le dio un don… y él supo aprovecharlo”, afirmó.

Pacheco explicó que el talento de Terceros fue acompañado por disciplina, constancia y el apoyo familiar.

Formación desde temprana edad

El entrenador reveló que, desde sus inicios, Miguelito jugaba en categorías superiores a su edad, lo que aceleró su desarrollo futbolístico.

“Jugaba hasta cinco partidos por semana… eso le dio experiencia”, señaló.

Este proceso permitió que el jugador acumule una importante cantidad de partidos oficiales desde muy joven.

Semillero de talentos

Pacheco también destacó que no solo Terceros salió de su escuela, sino otros jugadores que hoy forman parte del fútbol profesional y la selección.

Entre ellos mencionó a Fernando Nava, Isaías Montero y Matheus, además de otros futbolistas que actualmente militan en clubes del país.

Mensaje a la selección

A horas de un partido decisivo, el exentrenador envió un mensaje claro a los jugadores de la Verde.

“Es su momento… tienen que brillar y entregarse hasta el último segundo”, sostuvo.

También pidió mantener la concentración y no confiarse pese al buen momento que atraviesa el equipo.

Ilusión de todo un país

Pacheco expresó su emoción y esperanza de que Bolivia logre la clasificación, asegurando que el país vive un momento especial.

“Vamos a llorar de alegría esta noche”, dijo.

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