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Deportes

¿Dónde ir a ver el partido en El Alto? Aquí habrá pantallas gigantes

El ingreso será gratuito y habrá concursos, premios y ambiente festivo desde las 18:00 para alentar a la selección.

Juan Marcelo Gonzáles

31/03/2026 16:48

Foto: Henry Oporto, director de la terminal El Alto
El Alto

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La Terminal Metropolitana de El Alto se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva con la instalación de una pantalla gigante donde se transmitirá el partido de la selección boliviana frente a Irak

El director de la terminal, Henry Oporto, informó que el espacio fue acondicionado para recibir a más de 6.000 personas, quienes podrán disfrutar del encuentro en un ambiente seguro y organizado.

Ingreso libre y actividades previas

Las actividades iniciarán desde las 18:00, con una previa cargada de entretenimiento para toda la familia.

“Vamos a transmitir el partido de forma gratuita”, indicó la autoridad.

Durante la antesala del partido habrá:

  • Concursos
  • Premios
  • Activaciones de marcas
  • Música y animación
  • Pantalla gigante y ambiente de hinchada

Se ultiman los detalles técnicos para la instalación de una pantalla de más de 40 metros, además de sonido de alta calidad para garantizar la mejor experiencia a los asistentes.

Empresas auspiciadoras acompañarán el evento con distintas dinámicas para el público.

A un paso del Mundial

El evento se da en un contexto especial, con la selección boliviana disputando un partido clave que podría acercarla al sueño de la clasificación mundialista.

La expectativa es alta y la convocatoria apunta a reunir a miles de hinchas en un solo lugar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

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