¡Atención Sudamérica! Ecuador debuta hoy en el Mundial por Red Uno

La emoción del Mundial 2026 continúa este domingo con el estreno de Ecuador en el Grupo E. La selección sudamericana se enfrentará a Costa de Marfil desde las 19:00 y el encuentro podrá verse por Red Uno, reduno.com.bo, TikTok y YouTube, con una transmisión especial que comenzará a las 18:45.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece llega a la cita mundialista atravesando un gran momento. La Tri acumula una racha de 19 partidos sin conocer la derrota, una marca que comenzó tras su último tropiezo ante Brasil en septiembre de 2024. Además, en sus ocho compromisos más recientes registró triunfos sobre Nueva Zelanda, Arabia Saudita y Guatemala, además de empates frente a selecciones como México, Estados Unidos, Países Bajos, Marruecos y Canadá.

Los ecuatorianos también mostraron una mejoría ofensiva en sus últimos amistosos previos al Mundial, con victorias sobre Arabia Saudita y Guatemala, resultados que fortalecieron la confianza del plantel de cara al torneo más importante del planeta.

Sin embargo, Costa de Marfil llega como un rival de mucho cuidado. La selección africana es una de las que mejores números presenta tras las eliminatorias mundialistas, con ocho victorias en sus últimos diez encuentros. En ese periodo consiguió triunfos destacados ante Francia, Escocia, Corea del Sur y Omán, además de una sólida actuación en la Copa Africana de Naciones.

El choque entre ecuatorianos y marfileños promete intensidad, velocidad y mucha fortaleza física, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo E. La invitación está hecha para que los aficionados vivan todas las emociones de este compromiso a través de la pantalla de Red Uno de Bolivia.

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