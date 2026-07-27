Cristiano Ronaldo prepara un nuevo desafío lejos de los terrenos de juego. El delantero portugués incursionará en la industria audiovisual como actor y productor ejecutivo de una serie inspirada en el mundo del fútbol, marcando una faceta desconocida en su exitosa carrera.

La producción lleva por nombre “Day 1s” y ya inició su proceso de rodaje. La historia estará centrada en Stanley Dalton, un reconocido representante de futbolistas interpretado por el actor Damian Lewis, conocido por sus papeles en series como Homeland y Billions.

El proyecto cuenta además con la participación de otra figura histórica del fútbol mundial: Thierry Henry, quien formará parte del elenco y también estará involucrado como productor ejecutivo. Ambos exjugadores compartieron protagonismo durante sus etapas en la Premier League, cuando Ronaldo defendía al Manchester United y Henry era una de las grandes figuras del Arsenal.

La serie es impulsada por UR•Marv, estudio que Cristiano Ronaldo dirige junto al cineasta Matthew Vaughn, responsable de películas como Kingsman y Kick-Ass. La compañía busca desarrollar nuevas producciones audiovisuales con alcance internacional.

Una fuente vinculada al sector televisivo destacó el peso de los nombres involucrados y aseguró que la producción podría generar una fuerte disputa entre plataformas de streaming interesadas en adquirir sus derechos.

El propio Cristiano Ronaldo se mostró ilusionado por esta nueva etapa y aseguró: “Este es un capítulo emocionante para mí, mientras miro hacia nuevos proyectos”.

Las primeras imágenes del rodaje ya mostraron a Thierry Henry participando en una de las jornadas de grabación en Inglaterra. Además, el proyecto contará con la presencia del reconocido rapero británico Dave y de la actriz Carlotta Banat.

Aunque continúa como futbolista profesional y capitán del Al-Nassr de Arabia Saudita, Ronaldo empieza a explorar nuevos caminos fuera del deporte. Tras disputar el Mundial 2026 con Portugal, donde marcó tres goles y quedó eliminado en octavos de final ante España, el astro portugués comienza a construir una nueva etapa vinculada al entretenimiento.

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