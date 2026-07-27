¿Merecía la roja Julio Vila? Experto analiza la polémica expulsión en el Blooming vs. The Strongest

La expulsión de Julio Vila en el partido entre Blooming y The Strongest continúa generando debate. La jugada, ocurrida en el cierre del primer tiempo, fue analizada por el exárbitro e instructor de réferis Hebert Aguilera, quien dio su punto de vista sobre la polémica decisión.

Aguilera consideró que el defensor de Blooming no cometió infracción sobre el delantero de The Strongest, Adrián Estacio, y explicó que el atacante habría caído producto de una mala pisada y no por un contacto provocado por el jugador celeste.

“Se nota y se ve que la imagen que le muestran al árbitro en ese momento hay un contacto, pero es por el ángulo de la cámara. Hay otras imágenes desde la tribuna donde se observa que no lo toca; si esa imagen la tuviera el árbitro, él no lo expulsa. Se ve que el jugador de The Strongest se cae porque se dobla el pie”, explicó Aguilera.

Sin embargo, el exárbitro también señaló que el juez del compromiso, Guery Vargas, tomó la determinación en función de las imágenes que el VAR le proporcionó durante la revisión y que no debería recibir ningún tipo de sanción por la decisión adoptada.

“El árbitro no debe sufrir ningún tipo de sanción porque juzgó de acuerdo a la imagen que le proporcionó el VAR. El ángulo no está en la posición correcta que debería estar para esa jugada”, afirmó.

La acción ocurrió a los 45 minutos del encuentro, cuando Julio Vila intentó detener el avance de Adrián Estacio en el borde del área. En primera instancia, Guery Vargas sancionó la infracción con tarjeta amarilla, pero tras ser llamado por el VAR revisó la jugada, anuló la amonestación y decidió expulsar al defensor por considerar que era el último hombre.

La decisión provocó fuertes reclamos del banco de suplentes de Blooming y del entrenador Erwin Sánchez, quienes cuestionaron la determinación arbitral.

Con un jugador menos durante todo el segundo tiempo, el equipo cruceño logró resistir hasta los 73 minutos, cuando Darwin Lom aprovechó un balón dentro del área, giró sobre su marca y remató de derecha para vencer al arquero Gustavo Almada y establecer el empate definitivo 1-1.

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