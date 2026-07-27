No será sábado: conoce por qué The Strongest vs. Aurora se jugará antes de lo previsto

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) oficializó la reprogramación del partido entre The Strongest y Aurora, correspondiente a la Liga de la División Profesional, luego de aceptar la solicitud presentada por el club paceño.

Foto: Federación Boliviana de Fútbol (Facebook).

De acuerdo con la resolución emitida por la Comisión Organizadora de Competiciones, el compromiso, que inicialmente debía disputarse el sábado 1 de agosto, fue adelantado para el viernes 31 de julio, a las 17:30, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La determinación fue tomada debido a la celebración de la festividad del Gran Poder, evento que, según el documento, dificulta la organización, la logística y la adecuada participación del público. Asimismo, la FBF indicó que el club Aurora hizo llegar una nota aceptando la reprogramación del encuentro.

Con esta modificación, The Strongest afrontará su compromiso un día antes de lo previsto, en una medida adoptada para evitar inconvenientes derivados de una de las celebraciones más importantes de la ciudad de La Paz.

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