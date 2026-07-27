La llegada de Vozinha a Colo Colo no solo ha despertado expectativa por su rendimiento bajo los tres palos, sino también por la historia que esconde el apodo con el que es conocido en el mundo del fútbol.

El arquero de la selección de Cabo Verde, quien brilló durante el Mundial 2026, fue inscrito al nacer con el nombre de Josimar José Évora Dias y es oriundo de la ciudad de Mindelo. Sin embargo, desde pequeño dejó de ser llamado por su nombre para adoptar el sobrenombre de "Vozinha", el mismo que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera.

El origen del apodo tiene un profundo significado familiar. "Vozinha" proviene del diminutivo cariñoso en portugués de la palabra "avó", que significa abuela. El guardameta decidió utilizar ese nombre como un homenaje a sus abuelos, quienes fueron los responsables de su crianza durante su infancia.

Con el paso de los años, ese sobrenombre se convirtió en su identidad dentro del fútbol profesional, acompañándolo en su trayectoria por clubes de Europa y África, hasta consolidarse como una de las figuras de la selección de Cabo Verde.

A sus 40 años, Vozinha inicia un nuevo desafío en su carrera con la camiseta de Colo Colo. Su fichaje ha generado gran expectativa entre los hinchas del Cacique, que esperan que el experimentado arquero mantenga el nivel que mostró durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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