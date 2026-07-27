Escándalo en Brasil: jugadora agrede a dos rivales y su equipo queda expulsado

Un partido del Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio, en el estado brasileño de Ceará, terminó en un escándalo luego de que una jugadora atacara brutalmente a dos rivales, una de ellas con dos patadas en la cabeza cuando ya estaba tendida en el piso. La agresora fue suspendida por cinco años y enfrenta una investigación por lesiones.

El violento episodio ocurrió durante el encuentro entre RDJ Sport y RSN (As Resenhas), cuando el marcador favorecía 1-0 al RDJ Sport.

Perdió el balón y reaccionó con violencia

Según las imágenes de la transmisión oficial, Lara do Nascimento Costa intentó recuperar la pelota tras un contraataque, pero al perder la posesión reaccionó de manera violenta.

La futbolista se lanzó al suelo para disputar el balón y, cuando su rival Ana Julia Alencar ya estaba caída e indefensa, le propinó dos fuertes patadas en la cabeza.

Instantes después, otra jugadora del RDJ Sport intentó intervenir para frenar la agresión, pero también recibió un golpe en el rostro por parte de la misma futbolista.

El árbitro suspendió inmediatamente el partido ante la gravedad de lo ocurrido.

La víctima terminó en terapia intensiva

Tras la agresión, Ana Julia Alencar fue trasladada de urgencia a un hospital y permaneció bajo observación en una unidad de cuidados intensivos.

Horas más tarde, el club Projeto RDJ Sport informó que la jugadora recibió el alta médica y continúa recuperándose en su domicilio. La segunda deportista agredida, identificada como "BK", también se encuentra fuera de peligro.

Sanción ejemplar

La Liga Deportiva de Eusébio anunció la suspensión de Lara do Nascimento Costa por cinco años, prohibiéndole participar en cualquier competencia organizada por la institución durante ese período.

Además, el equipo As Resenhas fue expulsado del campeonato debido a la conducta de su jugadora.

Las autoridades municipales condenaron el hecho y reiteraron su política de "tolerancia cero" frente a cualquier acto de violencia en el deporte.

La Policía abrió una investigación

El caso fue remitido a la Policía Civil del Estado de Ceará, que inició una investigación por presuntas lesiones corporales.

La Fiscalía también analiza las responsabilidades derivadas de la agresión, mientras organismos deportivos brasileños exigieron que el caso no quede impune y que se apliquen todas las sanciones correspondientes.

Las imágenes del ataque, difundidas ampliamente en redes sociales, provocaron una ola de indignación entre aficionados y deportistas, que calificaron el hecho como uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en el futsal femenino brasileño.

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