Un error en el registro civil cambió su destino: fue la única persona con ese nombre en 100 años

Lo que debía ser un simple trámite en el registro civil terminó convirtiéndose en una historia única. Un error al pronunciar el nombre de una recién nacida hizo que quedara registrada con un nombre tan extraño que, casi un siglo después, nadie más volvió a llevarlo en Argentina.

La protagonista fue Anélide Ferrari, nacida el 18 de octubre de 1925 en Buenos Aires, hija de inmigrantes italianos que habían llegado al país pocos años antes escapando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

Sus padres, Ángel Ferrari y María Teresa Riolfi, habían decidido llamarla Ana Elida. Sin embargo, cuando el padre acudió al registro civil para inscribirla, su pronunciación marcada por el italiano y el famoso "cocoliche" cambió la historia.

El error que creó un nombre único

Ángel Ferrari llevaba poco tiempo viviendo en Argentina y todavía tenía dificultades con el castellano. Cuando el funcionario le preguntó el nombre de la bebé, respondió "Ana Elida", pero la pronunciación sonó diferente.

El empleado entendió "Anélide" y así quedó escrito en el acta de nacimiento.

No hubo preguntas adicionales ni correcciones. El nombre quedó registrado oficialmente y acompañó a la niña durante toda su vida.

Décadas después, los registros del Renaper confirmaron algo extraordinario: Anélide Ferrari fue la única persona en Argentina con ese nombre en casi 100 años de registros oficiales.

Un nombre que nunca llegó a aceptar

Pese a ser único, Anélide nunca estuvo conforme con él.

Según contó su hija, María Haydeé Fernández, su madre evitaba decir cómo se llamaba realmente y prefería presentarse como Nélida.

En la localidad bonaerense de Matheu, donde pasó gran parte de su vida, prácticamente todos la conocían con ese nombre.

Ni siquiera su esposo, Abel Fernández, con quien compartió décadas de matrimonio, la llamaba Anélide.

Solo su hermana menor utilizaba su nombre original por respeto a la tradición familiar.

La historia detrás de los nombres únicos

El caso de Anélide forma parte de una extensa lista de nombres poco frecuentes registrados en Argentina.

De acuerdo con los archivos del Renaper, existen más de 29.000 nombres únicos, es decir, nombres que aparecen una sola vez en un siglo de registros.

Entre ellos figuran nombres inspirados en fenómenos naturales, animales, personajes históricos, metales preciosos e incluso sentimientos.

Pero ninguno nació de una historia tan particular como la de Anélide: un nombre que surgió por una confusión, quedó escrito para siempre y terminó convirtiéndose en el único de todo un siglo.

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