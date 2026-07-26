Pareja tiñe palomas de azul para revelar sexo de su bebé y desata críticas

Una pareja de influencers en Arizona, Estados Unidos, generó críticas luego de teñir palomas de color azul para revelar que esperaban un bebé varón. Las aves fueron liberadas durante el evento, pero posteriormente fueron vistas cerca del río Salt, lo que activó la preocupación de vecinos y rescatistas de vida silvestre.

Según los reportes, la pareja contrató a la empresa Sacred Dove Release, de Queen Creek, para realizar la liberación de las aves como parte de la celebración.

Aves azules fueron vistas cerca del río

Tras ser soltadas, las palomas blancas teñidas de azul llamaron la atención de personas que se encontraban en la zona del río Salt. Luego, algunas fueron llevadas al refugio Crystal’s Critter Haven, en Mesa, donde se intentó retirar el tinte sin éxito completo.

La responsable del refugio, Crystal White, advirtió que el problema no era solo estético, ya que el color brillante hacía que las aves fueran más visibles en un entorno natural.

“Son como faros para los depredadores”, señaló White al referirse al riesgo para las palomas.

Veterinarios advierten riesgos

Especialistas también alertaron que teñir aves puede representar riesgos para su bienestar. La directora médica de Little Critters Veterinary Hospital, Jill Patt, explicó que las aves tienen una anatomía particular y que el contacto con sustancias externas puede generar complicaciones, incluso respiratorias.

Además, el cambio de color puede afectar su capacidad de camuflarse y modificar la forma en que se comunican mediante sus plumas y patrones naturales.

Empresa dice que usó tinte no tóxico

La propietaria de Sacred Dove Release, Mónica Flores, afirmó que se usó un colorante no tóxico y de grado alimenticio. También aseguró que las aves regresaron a su hogar, comieron, bebieron, se bañaron y se comportaron con normalidad.

Sin embargo, tras la polémica, la empresa anunció que no volverá a usar aves teñidas en futuros eventos.

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