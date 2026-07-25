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VIDEO | Así fue la conmovedora despedida de Shakira y los Ghetto Kids

La cantante compartió un emotivo momento con el grupo infantil, al que aseguró que seguirán en contacto y que los recibirá en su residencia de Madrid.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/07/2026 17:15

Agregar Reduno en
Foto: Shakira y los Ghetto Kids. EFE.
España

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Shakira protagonizó una emotiva despedida junto a los Ghetto Kids, con quienes compartió un cálido abrazo que terminó entre lágrimas tras concluir una de sus recientes presentaciones.

En un video que circula en redes sociales, la artista colombiana agradece el cariño del grupo infantil y les promete que la amistad continuará más allá del escenario.

"Seremos amigos por siempre", les dice, mientras también asegura que sus hijos, Milan y Sasha, los llamarán para mantenerse en contacto.

Además, la intérprete de Hips Don't Lie invitó a los niños a visitar su residencia en Madrid, reafirmando el vínculo que construyó con ellos durante el tiempo que compartieron.

 

El momento conmovió a los presentes y rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, donde miles de seguidores destacaron el gesto de la cantante y la cercanía que mostró con los Ghetto Kids.

 
 
 
 

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