VIDEO | Así fue la conmovedora despedida de Shakira y los Ghetto Kids

Shakira protagonizó una emotiva despedida junto a los Ghetto Kids, con quienes compartió un cálido abrazo que terminó entre lágrimas tras concluir una de sus recientes presentaciones.

En un video que circula en redes sociales, la artista colombiana agradece el cariño del grupo infantil y les promete que la amistad continuará más allá del escenario.

"Seremos amigos por siempre", les dice, mientras también asegura que sus hijos, Milan y Sasha, los llamarán para mantenerse en contacto.

Además, la intérprete de Hips Don't Lie invitó a los niños a visitar su residencia en Madrid, reafirmando el vínculo que construyó con ellos durante el tiempo que compartieron.