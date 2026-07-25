Video: Haaland revivió el 'remo vikingo' en la boda de Donnarumma y se volvió viral

El remo vikingo de Noruega fue sin dudas uno de los festejos que más llamó la atención en el Mundial y en esta oportunidad Erling Haaland volvió a ser protagonista al realizarlo durante la boda del arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Durante el festejo, el atacante noruego impulsó el conocido remo vikingo, un gesto que se transformó en una de las imágenes más recordadas de este año y que volvió a aparecer en un contexto completamente diferente.

El momento fue registrado en video por los invitados y, pocas horas después, comenzó a circular masivamente entre los fanáticos del fútbol.

El casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante reunió a varias figuras del fútbol europeo. Entre los asistentes estuvieron jugadores del Manchester City y personalidades vinculadas al deporte, pero fue Haaland quien terminó captando la atención de todos.

En medio de la fiesta, el delantero reunió a varios invitados para recrear el remo vikingo, una celebración en la que los participantes simulan remar al mismo ritmo mientras acompañan el movimiento con aplausos y cánticos.

La escena generó entusiasmo entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

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