¿Enamorado de una latina? Conoce la identidad de la novia de Haaland

¿Qué pasó?

Sin duda, una de las figuras máximas que ha tenido el Mundial 2026 es el delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, quien, de momento, se encuentra primero en la tabla de goleadores de la copa con 7 tantos; sin embargo, el trono es compartido con Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Es por esto que muchas personas han ido más allá de lo futbolístico y se han puesto a indagar en su vida personal. Allí es donde conocieron a la novia del goleador: Isabel Haugseng Johansen.

A raíz de esta repentina fama, durante las últimas horas se viralizó en redes sociales un inesperado rumor que aseguraba que la pareja del atacante era de origen colombiano. Sin embargo, los antecedentes oficiales sobre el entorno del futbolista del Manchester City distan mucho de las versiones que circulan en internet.

¿Cuál es el origen de la pareja de Erling Haaland?

De acuerdo con los reportes publicados por el diario británico The Sun, la versión sobre la nacionalidad sudamericana es completamente falsa. El medio europeo detalló que Isabel Haugseng Johansen tiene 22 años y es de nacionalidad noruega.

Específicamente, es oriunda de Bryne, la misma localidad donde creció el delantero de la selección nórdica. Ambos se conocieron durante su adolescencia en las categorías juveniles del club Bryne FK, institución donde ella también practicaba fútbol.

La relación sentimental entre ambos comenzó formalmente alrededor del año 2021. De esta manera, el vínculo se consolidó mucho antes de que el deportista estuviera en boca de todos debido a su gran desempeño en la cancha.

El resguardo de su vida privada y familiar

A diferencia del perfil expuesto de otras figuras del deporte, la pareja ha optado por mantener una estricta reserva frente a los medios de comunicación. Isabel mantiene una actividad mínima en plataformas digitales y sus apariciones públicas se limitan principalmente a apoyar al jugador desde las tribunas.

Esta misma política de privacidad la aplicaron tras el nacimiento de su hijo en diciembre de 2024. Actualmente, el menor tiene un año y medio de edad, y sus padres han evitado exhibirlo o revelar públicamente detalles de su identidad, como su nombre.

La rutina fuera de la élite del fútbol

Pese a la exposición mediática, el propio Haaland ha compartido en entrevistas que intenta llevar una rutina sencilla fuera del terreno de juego. En una conversación con el exfutbolista Gary Lineker para el programa The Rest Is Football, detalló que en su hogar comparten actividades comunes como cocinar y jugar videojuegos.

En dicha instancia, el goleador reveló una particular queja de su pareja respecto a que el jugador siempre se encuentra viendo partidos. "Ella me dijo en tono de broma: 'Estoy harta del fútbol, lo vemos todo el tiempo'", confesó el deportista sobre su convivencia diaria.

Fuente: Meganoticias

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