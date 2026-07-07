Un astrólogo anticipó los minutos clave del Argentina vs Egipto y las redes explotaron

La Selección argentina vuelve a jugarse una parada decisiva en el Mundial 2026. Este martes 7 de julio enfrenta a Egipto por los octavos de final, en un partido que se disputa en Atlanta y que mantiene en vilo a millones de hinchas.

Pero mientras el foco deportivo está puesto en el equipo de Lionel Scaloni, en las figuras de Argentina y en el desafío ante un Egipto que llega con ilusión, las redes sociales sumaron un condimento muy particular: la astrología futbolera.

Un conocido astrólogo deportivo publicó un “cronograma astral” con los minutos exactos en los que, según su lectura, podrían ocurrir goles o situaciones importantes durante el partido.

El cronograma que miran los cabuleros

El autor de la predicción es Matías, creador de la cuenta de X @Lodicelaluna, conocida entre hinchas por sus publicaciones vinculadas a cartas astrales, equipos y momentos clave de los partidos. En su cuenta anunció una predicción astrológica con los minutos donde podrían darse goles o situaciones importantes en el Argentina vs Egipto.

Lejos de lanzar un pronóstico general, el astrólogo compartió una especie de hoja de ruta del partido, dividida por tiempos y con una aclaración que encendió aún más la conversación: el margen de error sería de apenas un minuto.

Según el cronograma difundido, los momentos clave del primer tiempo serían:

7’, 10’, 13-15’, 19-21’, 25’, 29’, 32’, 35’ y 46’.

Para el segundo tiempo, los pasajes señalados son:

3-4’, 7’, 13-15’, 20’, 27’, 30’, 43-45’ y 53’.

Entre la burla, la cábala y la ilusión

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, la predicción no tardó en generar reacciones. Algunos hinchas respondieron con memes, otros pidieron “anular mufa” y varios comenzaron a tomar nota de los minutos señalados como si se tratara de una nueva cábala mundialista.

En el fútbol argentino, donde las cábalas forman parte del ritual de cada partido importante, el cronograma astral encontró terreno fértil. Más allá de que no existe sustento deportivo para este tipo de predicciones, el fenómeno volvió a demostrar cómo el Mundial también se vive desde el humor, la ansiedad y la necesidad de encontrar señales antes de cada duelo decisivo.

Argentina busca el pase a cuartos

Argentina llega al cruce ante Egipto como vigente campeona del mundo y con la obligación emocional de seguir avanzando en el torneo. Del otro lado aparece una selección egipcia que alcanzó esta instancia tras superar a Australia por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La expectativa es enorme. Dentro de la cancha, el partido se definirá por fútbol, estrategia, precisión y carácter. Fuera de ella, los hinchas ya tienen otro elemento para seguir minuto a minuto: el particular cronograma astral que volvió viral la previa.

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