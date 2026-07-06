“Parecía real”: Falso príncipe creado con IA la enamoró y le robó sus ahorros

Los avances en inteligencia artificial actualizaron los desafíos en el ámbito de la seguridad informática, con una marcada expansión y sofisticación de los ataques. El caso de una mujer estafada por un supuesto príncipe sintético, generado con esas tecnologías, es una muestra más de las dificultades que ahora se enfrentan la hora de proteger los activos digitales.

El fraude se concretó luego de varias semanas de mensajes seductores e incluso videollamadas en las que el príncipe creado con IA aparecía hablando frente a la cámara. ¿Cuáles son los entretelones de este engaño y qué rol tienen las nuevas herramientas de automatización?

“Parecía real”, dijo la mujer engañada

Según informó AFP, los atacantes utilizaron tecnología deepfake para suplantar la identidad de un jeque que es heredero al trono de Dubái, que tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram.

La mujer identificada como María, una empleada doméstica que reside en Filipinas, contó que el primer contacto fue en una aplicación de citas y que la charla luego se trasladó a WhatsApp.

“Parecía real”, dijo la víctima de esta estafa elaborada. “Era como si un hechizo de amor hubiera conectado nuestras mentes”, reconoció.

La confianza de la mujer aumentó cuando las conversaciones pasaron de los chats a las videollamadas. Sin embargo, al otro lado de la pantalla no había un príncipe, sino un personaje generado con herramientas de inteligencia artificial, que incluso movía sus labios al hablar en sincronía con las palabras que salían de su boca.

Naturalmente, los estafadores no se contentan con el engaño sentimental. María contó que cuando comenzó a dudar, ya había perdido más de 1.600 dólares, una cifra que aumentó con el correr de las conversaciones. Durante las charlas, el supuesto heredero al trono le pidió transferencias de dinero para pagar un certificado de matrimonio y trámites que le ayudarían a conseguir trabajo en Dubái.

Finalmente, solicitó otro envío para pagar la habitación de un hotel en esa ciudad, donde supuestamente se encontrarían. Cuando María confirmó sus sospechas —revisó perfiles del príncipe en redes sociales y encontró inconsistencias— ya era tarde: la cantidad de dinero que envió equivalía a todos los ahorros de la víctima.

“Muchos me dijeron que fue una suerte que no me haya vuelto loca luego de esta experiencia”, comentó la mujer.

La información, clave para eludir ciberestafas

En diálogo con New York Post, el abogado especializado en fraudes Todd Spodek, explicó que este tipo de estafas se basan en la búsqueda de confianza de las víctimas durante un período prolongado, para luego solicitar envíos de dinero. “Construyen relaciones a largo plazo, creando una buena relación. Luego, poco a poco, las colocan en una posición en la que pueden entregar dinero libremente hasta aprovecharse completamente de ellas”, señaló.

Entre las recomendaciones para eludir los fraudes, entre ellos los elaborados con herramientas de inteligencia artificial, el experto destacó el valor de la información. “Es el primer paso”, remarcó. “Cuando alguien empieza a pedirte dinero, tarjetas de regalo o algo parecido, deberías estar en alerta”, aconsejó Spodek.

Fuente: Todo Noticias

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