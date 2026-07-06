Gobierno asegura que abastecimiento de combustibles se normalizará en los próximos días

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que el abastecimiento de combustibles se normalizará en los próximos días, luego de las dificultades registradas tras los más de 50 días de bloqueos que afectaron la distribución de carburantes en el país.

La autoridad explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sigue los procedimientos técnicos y de control de calidad antes de distribuir el combustible, proceso que, si bien demora la entrega, busca garantizar que el producto llegue en óptimas condiciones.

“Hay un pedido grande de la población de que seamos muy cuidadosos con el tema de la calidad. Yacimientos está siguiendo todos los pasos que se vuelven burocráticos, pero necesarios para cuidar la calidad del combustible”, afirmó.

Repercusiones de los bloqueos

Zamora sostuvo que la escasez no responde únicamente a la distribución, sino también al retraso acumulado por los bloqueos, que impidieron el ingreso oportuno del combustible al país.

“Después de más de 50 días recién se puede traer el combustible. El presidente de YPFB ya informó que en algunas ciudades se ha ido regularizando y en los próximos días todo volverá a la normalidad”, indicó.

Denuncian especulación

Asimismo, denunció que existen personas que aprovechan la coyuntura para cargar combustible varias veces al día y desviar el producto hacia actividades ilícitas.

“La gente aprovecha; hay vehículos cargando dos o tres veces por día. Hay mafias que están haciendo negocio y el combustible no está llegando donde tiene que llegar”, señaló.

El ministro indicó que el Gobierno trabaja de manera coordinada entre los ministerios de Economía, Hidrocarburos y YPFB para restablecer el abastecimiento y evitar nuevos problemas en la distribución.

Mira la programación en Red Uno Play