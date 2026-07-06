Dólar flexible: así impactará en la compra y venta de inmuebles, según el sector

La Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios afirmó que los nuevos contratos de compra y venta de bienes inmuebles deberán ajustarse al nuevo tipo de cambio oficial flexible establecido por el Banco Central de Bolivia y pidió a las empresas dialogar con sus clientes para revisar las condiciones de los contratos vigentes.

El presidente de la entidad, Carlos Baldivieso, explicó que, a partir de la modificación del régimen cambiario, "los nuevos contratos tienen que regirse, como dicta la ley, al tipo de cambio flexible, que es el nuevo tipo de cambio oficial".

Respecto a los contratos firmados antes del cambio, indicó que cada caso deberá analizarse de manera individual.

"Lo que estamos promoviendo en la Cámara es que se sienten con los clientes y vean en qué etapa estaban sus contratos, porque cuando hablamos de crédito directo hay contratos que vienen de hace más de cinco años", sostuvo.

Añadió que varias empresas inmobiliarias absorbieron durante este tiempo la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el valor del dólar en el mercado. "Estas empresas vienen ancladas a un 6,96 inexistente y vienen absorbiendo toda esa diferencia", afirmó.

El representante del sector pidió que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y rechazó las medidas de presión registradas durante el fin de semana.

"No se llega a un buen puerto, no se negocia tomando oficinas o queriendo imponer cosas cuando tenemos que sentarnos, dialogar y llegar a un buen puerto", manifestó.

Sobre la preocupación de quienes actualmente pagan cuotas por terrenos o inmuebles, Baldivieso sostuvo que, si bien el cambio modifica la referencia cambiaria, las inversiones inmobiliarias continúan resguardando el valor del patrimonio.

"Esta persona no perdió plata, resguardó valor en un bien inmueble, porque cuando salga al mercado a venderlo lo va a transaccionar al nuevo tipo de cambio oficial", explicó.

Baldivieso reiteró el llamado a las empresas afiliadas para que mantengan conversaciones abiertas con sus clientes y adapten los contratos al nuevo esquema.

Mira la programación en Red Uno Play