Defensoría demandará por negligencia a mamá del bebé que cayó de un 'torito'

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia anunció que presentará una demanda por negligencia materna en un juzgado de la Niñez y Adolescencia, luego de la trágica muerte de un bebé que cayó de un vehículo tipo 'torito' y fue atropellado en una rotonda de la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz.

La directora de Género y Gestión Social del Gobierno Autónomo Municipal, Lola Terrazas, informó que la decisión se tomó debido a que, además del menor fallecido, la mujer tiene bajo su custodia a otros dos niños que requieren protección y seguimiento.

"Por mucho que esté arrepentida la mamá, por mucho sentimiento de culpa que haya en este hecho, hay un hecho evidente que, a consecuencia de una negligencia materna, el bebecito ha perdido la vida", afirmó Terrazas.

Explicó que la Defensoría no apelará la decisión judicial que permitió a la madre defenderse en libertad con medidas sustitutivas, ya que el caso es investigado por el presunto delito de homicidio culposo, cuya pena permite ese tipo de determinaciones.

"El equipo de la Defensoría va a presentar una demanda en el juzgado de la Niñez y Adolescencia de riesgo social por negligencia materna, teniendo en cuenta que hay otros dos menores de edad que están bajo su custodia y que además necesitan la contención emocional por la pérdida de su hermanito", señaló.

Asimismo, la autoridad exhortó al conductor que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad atropellando al bebé a presentarse voluntariamente ante las autoridades. Añadió que retrasar su presentación solo agravará su situación legal.

Sostuvo que este caso, junto con otros recientes que involucran a menores de edad, evidencia la necesidad de fortalecer el compromiso de la sociedad con la protección de la infancia.

"Estamos viendo las consecuencias de una sociedad rota, de una sociedad fraccionada, de una sociedad que está perdiendo el sentido común de cuidar a nuestros infantes", expresó.

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