"Me llamó para decirme que no estaba el bebé": Padre del infante que cayó del torito rompe el silencio

El padre del lactante que cayó de un torito y fue arrollado al mediodía de hoy en la capital cruceña, rompió el silencio con un estremecedor testimonio sobre los momentos previos al hecho, detallando que recientemente le había entregado a su esposa un accesorio recién reparado para transportar al menor. “Vinimos al trabajo, ahí me dejó ella; teníamos un portabebé que hice arreglar con el chapero de la agencia, se lo entregué, lo estaba llevando a la casa”, relató el progenitor del menor.

La rutina familiar se transformó en pesadilla en cuestión de instantes cuando la madre se percató de la ausencia del menor.

De acuerdo con el testimonio del trabajador, la alerta llegó de forma abrupta: “A los 10 minutos me llamó para decirme que estaba el portabebé pero no el bebé”.

El trágico hallazgo en el sexto anillo

Tras recibir la desesperada llamada, el hombre abandonó sus labores de inmediato para iniciar una búsqueda que culminaría con el peor de los escenarios en la vía pública.

“Me dijo que lo busque, volvió a mi trabajo, llegamos al sexto anillo, ahí lo vimos al bebé, ahí estaba atropellado; su cabeza estaba reventada”, describió de manera desgarradora al rememorar el momento del encuentro.

El devastado ciudadano precisó que la víctima era un varón de apenas dos meses de vida, el tercer hijo del matrimonio, y que habitualmente no viajaba en ese sector del motocarro. Entre lágrimas, el hombre concluyó su declaración eximiendo de culpa a su pareja: “Ella siempre lo llevaba adelante, pero no sé qué pasó, lo colocó atrás; ella siempre andaba con el bebé en el torito, eso no pasó porque ella quiso hacerlo”.

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