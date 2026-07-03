Golpe al narcotráfico: Incautan 5,5 toneladas de droga en Potosí

Efectivos del Comando Departamental de Policía de Potosí ejecutaron un operativo en la comunidad de Salo que resultó en una incautación de sustancias controladas. Las fuerzas policiales de la Felcc, en coordinación con la Unidad Delta, Radio Patrullas y la Felcv, intervinieron durante la madrugada un vehículo tipo minibús color blanco con vidrios polarizados.

Al inspeccionar el motorizado, los agentes del orden descubrieron un cargamento oculto y procedieron a la detención del conductor, identificado formalmente como Silvio M. C, de 29 años de edad. El reporte oficial detalla textualmente que "se observó en su interior aproximadamente veinte bolsas de yute de color celeste, evidenciándose la existencia de varios paquetes envueltos que contenían una sustancia de color verdusco" con características de marihuana.

Foto: Policía Nacional.

Debido a la magnitud del hallazgo, los uniformados trasladaron el vehículo, la sustancia secuestrada y al detenido hasta las dependencias del Comando de Frontera Policial de Tupiza para su custodia. Posteriormente, el caso fue puesto en conocimiento del personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de la ciudad de Villazón para los análisis correspondientes.

Una vez constituidos los peritos en el lugar, se realizó la respectiva prueba de campo que dio un resultado positivo para marihuana. Finalmente, se procedió a la cuantificación exacta del cargamento, estableciéndose la existencia de 20 bolsas de yute que contenían 25 paquetes cada una, haciendo un total de 500 paquetes con un peso total de 5.542 kilogramos de droga.

Mira la programación en Red Uno Play