Ciudadanía digital: Conozca los puntos de registro en su ciudad

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) promueve activamente la obtención de la Ciudadanía Digital en todo el territorio boliviano. Esta herramienta fundamental funciona como la identidad virtual de los ciudadanos y permite realizar múltiples gestiones estatales a través de internet de manera completamente segura.

Al registrarse en esta plataforma, las personas pueden interactuar de forma ágil con diferentes instituciones públicas para ejercer sus derechos y deberes legales. El trámite presencial de validación se realiza en puntos estratégicos distribuidos en las principales ciudades y municipios del país.

Eje central y horarios de atención

En la ciudad de La Paz, las oficinas autorizadas atienden en una jornada continua desde las 08:30 hasta las 16:30 horas. Los usuarios del área sur pueden acudir a San Miguel, específicamente a la calle Jaime Mendoza N.º 981, mientras que la atención preferencial para adultos mayores y mujeres embarazadas se centraliza en Sopocachi, en la calle Pedro Salazar N.º 631, sumándose además la Oficina San Jorge en la estación del mismo nombre de Mi Teleférico.

Por su parte, la ciudad de Cochabamba cuenta con su punto de registro en las dependencias de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Cercado. Este centro de atención se encuentra ubicado en la calle Valdivieso N.º 527, en las inmediaciones de la concurrida Plaza Colón, operando también en el horario continuo de 08:30 a 16:30.

En Santa Cruz de la Sierra, la validación se distribuye en dos instituciones clave que brindan soporte técnico a los solicitantes en la misma franja horaria continua. Las opciones vigentes corresponden al Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas en el Barrio Las Hamacas, Plan 12, calle #1 N.º 4130, y a la Fiscalía General del Estado situada en el Pasillo Beni N.º 25.

Puntos habilitados en el sur y occidente

Para la región de Chuquisaca, la atención se concentra exclusivamente en la capital del Estado bajo la modalidad de jornada de trabajo continuo. Los ciudadanos interesados deben apersonarse a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, localizadas en la calle Kilómetro 7 #282.

En la ciudad de Oruro, el esquema de atención varía al implementarse un horario discontinuo o partido para recibir a la población en el Cercado. Las oficinas de la Fiscalía General del Estado atienden por las mañanas de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 14:30 a 18:30 en la calle Adolfo Mier, entre Galvarro y 6 de Octubre.

La Villa Imperial de Potosí cuenta con dos alternativas institucionales que funcionan de forma continua desde las 08:30 hasta las 16:30 horas. Los usuarios pueden dirigirse a las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal en la Plaza 10 de Noviembre N.º 1923 o a la sede de la Fiscalía General del Estado en la Avenida Villazón N.º 131.

En el departamento de Tarija, el registro de la identidad digital se efectúa en un formato de doble turno para mayor comodidad de los asistentes locales. El punto habilitado pertenece a la Fiscalía General del Estado, situada en la intersección de la calle O'Connor y la Avenida Víctor Paz, dentro del Edificio Lizzie.

Cobertura en la Amazonía boliviana

El departamento de Beni dispone de tres centros integrados que cubren las principales localidades urbanas de la región en horario continuo de 08:30 a 16:30. En Trinidad la oficina opera en la Zona Central, calle La Paz N.º 121; en Riberalta se ubica en el Centro Integrado de Justicia del Barrio 25 de Marzo; y en Guayaramerín está en el Barrio 31 de Enero, calle Beni N.º 626.

Finalmente, los habitantes de Pando pueden consolidar su registro en la capital amazónica asistiendo en la habitual jornada continua establecida por las autoridades del área. La oficina habilitada de la Fiscalía General del Estado se encuentra en la ciudad de Cobija, sobre la Avenida 9 de Febrero N.º 211, justo de forma diagonal al Mercado Central.

Mira la programación en Red Uno Play