Choferes denuncian robos en las filas para cargar combustible

Transportistas denuncian que, debido al desabastecimiento de diésel, ya no solo miden el perjuicio en horas perdidas, sino también en el peligro real de ser víctimas de la delincuencia. En este sentido, indican que las largas filas en las estaciones de servicio los han convertido en el blanco perfecto para los asaltantes, quienes aprovechan la vulnerabilidad de los conductores que pasan días enteros ahí para robarles sus pertenencias.

La desesperación se apodera de los trabajadores del volante, quienes indican que se ven obligados a resistir condiciones extremas y turnos de vigilancia improvisados para proteger sus herramientas de trabajo. “Aquí estamos sin comer, no tenemos tampoco dónde ir a comer. No podemos dejar los buses, también por los ladrones. Tenemos que aguantarnos nomás. Desde mi empresa no están saliendo por el tema de diésel”, relató con angustia uno de los choferes afectados.

Pérdidas y desprotección

“Siempre ha pasado ese de los robos. Aquí dos veces a mí me han jalado mi teléfono. Hay que estar pendiente de cada bus porque te descuidas y se lo llevan. Tampoco podemos dejar el bus aquí para ir al baño o ir a comer porque hay otros que salen de la fila y hay que recorrer”, lamentó otro conductor tras sufrir la inseguridad por su propia cuenta.

Por otro lado, otro chofer indicó que “En Cochabamba también nos ha pasado así y allá el diésel llega en la mañana nomás y a veces, como hay tanta cola, a veces se acaba. Entonces uno tiene que estar ahí todo el día, en la noche también y en la mañana llega. Hay que quedarse sí o sí en el bus. Y en La Paz está peor todavía. Hay que esperar días allá, a veces dos días o tres”, sentenció un tercer transportista sobre la gravedad de la situación actual.

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