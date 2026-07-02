Se hunde una calle en Cochabamba y un camión recolector queda atrapado

Un camión recolector de basura de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) quedó atrapado este jueves luego de que la capa asfáltica cediera en la calle Garcilaso de la Vega, en Cochabamba. El hecho no dejó personas heridas, aunque el vehículo sufrió daños en una llanta.

Tras el incidente, personal del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) se trasladó al lugar para evaluar la situación y coordinar el retiro del motorizado, paso considerado indispensable para determinar qué provocó el colapso de la vía.

"Es un hecho fortuito. Semapa se ha desplazado hasta este punto hace más de dos horas. Lo primero que necesitamos es retirar el camión porque por este sector pasa nuestra línea de alcantarillado, el desagüe pluvial y también redes de agua", informó una funcionaria de Semapa.

Investigan si el daño está en el sistema pluvial

Según los técnicos de Semapa, debajo del lugar donde se produjo el hundimiento se encuentran las tuberías del alcantarillado sanitario y del sistema de drenaje pluvial, por lo que será necesario inspeccionar la infraestructura una vez que el camión sea retirado.

"Necesitamos sacar el vehículo para ver qué es lo que ha pasado. Según los técnicos, por acá pasa la línea del desagüe pluvial al lado del alcantarillado. Una vez que se retire el camión se trabajará en la solución, ya sea en el alcantarillado, el desagüe pluvial o la red de agua potable", señaló.

Asimismo, Semapa descartó, de manera preliminar, que el hundimiento esté relacionado con una fuga de agua registrada días atrás en el sector.

Vecinos alertan sobre trabajos previos

Vecinos de la zona señalaron que en las últimas semanas se realizaron trabajos en la red de agua potable y recordaron que días atrás hubo una fuga de agua en la zona, por lo que sospechan que el terreno pudo haberse debilitado.

Una grúa llegó al lugar para retirar el camión recolector y permitir el inicio de la inspección técnica que establecerá las causas del hundimiento y definirá las reparaciones necesarias en la vía.

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