La Paz revive Ruta de la Revolución de 1809 con recorridos históricos por la calle Jaén

La Alcaldía de La Paz dio inicio a las actividades conmemorativas por el mes aniversario con el lanzamiento de la Ruta de la Revolución de 1809, un recorrido histórico que revive los principales acontecimientos del movimiento libertario a través de la emblemática calle Jaén.

La actividad comenzó en el Museo Costumbrista Juan de Vargas y contó con la participación de estudiantes de las unidades educativas San Calixto y Ayacucho, quienes representaron a personajes históricos y recrearon escenas de la revolución paceña.

Un paseo por la historia de La Paz

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la identidad histórica de la ciudad y acercar a la población a los acontecimientos que marcaron el inicio de la lucha independentista.

“Estamos muy contentos de tener esta actividad junto con nuestros estudiantes. La Ruta de la Revolución es una de las formas en las que podemos reconocer lo que ha significado la historia en este continente y los gritos libertarios que surgieron en la Audiencia de Charcas y en la ciudad de La Paz”, afirmó.

La autoridad invitó a paceños y visitantes nacionales y extranjeros a recorrer la calle Jaén y conocer la historia de la revolución de 1809 mediante esta experiencia cultural.

Proyectos para la Ciudad Maravilla

Además de las actividades conmemorativas, Dockweiler informó que sostendrá reuniones con organismos de cooperación internacional para presentar proyectos estratégicos destinados al desarrollo de la ciudad.

“Vamos a exponer los proyectos más urgentes para La Paz. Estamos hablando de la planta de manejo de residuos, la ciudad inteligente, la red de internet de las cosas y la movilidad. La ciudad también tiene que mirar hacia adelante”, señaló.

Las actividades por el mes aniversario de La Paz continuarán durante julio con una agenda cultural, histórica y turística que culminará con la tradicional verbena paceña.

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