Salud mantiene la emergencia y define hoy si acata un paro de 24 horas este viernes

Los trabajadores en salud mantienen el estado de emergencia y aguardan los resultados de una nueva reunión con autoridades municipales para definir si se concreta el paro de 24 horas anunciado para este viernes.

El dirigente de los trabajadores en salud, Jorge Jiménez, informó que el martes sostuvieron una reunión de emergencia convocada por el Gobierno Municipal, en la que fueron atendidas varias de las demandas planteadas por el sector.

"Ayer (miércoles) hemos tenido una reunión de emergencia convocada por el municipio, en la cual se atendieron las demandas que hemos manifestado para evitar ingresar en un paro de 24 horas para el día de mañana. Hemos avanzado en una mesa de diálogo, sobre todo en el pago de salarios", señaló.

Jiménez indicó que este jueves volverán a reunirse con las autoridades municipales y esperan que antes del mediodía se concreten los pagos pendientes para poder suscribir un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a la población.

El dirigente explicó que la deuda salarial corresponde a los meses de mayo y junio, situación que afecta a más de 2.000 trabajadores del sistema municipal de salud.

Respecto al bono de vacunación, Jiménez recordó que este beneficio venció durante la gestión anterior; sin embargo, señaló que el municipio solicitó un plazo para atender este compromiso.

"El bono de vacunación ya está vencido y es un derecho adquirido. Vamos a entrar en una negociación para que no afecte a la población y también nosotros podamos ser cancelados de la manera más rápida", indicó.

Los trabajadores señalaron que la decisión final sobre el paro de 24 horas dependerá de los resultados de la reunión prevista para este jueves y del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Municipal.

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