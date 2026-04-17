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Se reanuda la atención en hospitales de tercer nivel en Santa Cruz, pero continúa protesta en otros centros

Los servicios volvieron tras la suspensión de 24 horas, aunque continúa la protesta de 96 horas en establecimientos de primer y segundo nivel.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/04/2026 8:48

Se levanta el paro y retorna la atención hospitalaria
Santa Cruz, Bolivia

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La atención en los hospitales de tercer nivel se reanudó este viernes, luego de que se cumpliera un paro de 24 horas que afectó los servicios durante la jornada del jueves.

Desde el Hospital de Niños, se evidenció desde tempranas horas la presencia de pacientes que acudieron para retomar sus consultas y atenciones médicas, muchas de ellas previamente programadas y que se vieron interrumpidas por la medida de presión.

Sin embargo, el conflicto en el sector salud aún no está resuelto. Los profesionales continúan acatando un paro de 96 horas en los establecimientos de primer y segundo nivel, cumpliendo este viernes su cuarto día de protesta, lo que mantiene restringida la atención en estos centros.

Algunos pacientes manifestaron desconocer la suspensión previa del servicio, mientras que otros señalaron haber sido perjudicados por la paralización, especialmente aquellos con citas médicas programadas.

El sector salud advierte que no descarta asumir nuevas medidas de presión la próxima semana si no se atienden sus demandas, principalmente el pago de salarios adeudados correspondientes a los meses de febrero y marzo.

Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes puedan instalar el diálogo y dar una pronta solución al conflicto, a fin de evitar mayores afectaciones a la población.

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