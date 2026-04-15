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Comunidad

Paro en salud afecta atención de pacientes en el Hospital Oncológico

La medida de presión por salarios impagos y otras demandas laborales afecta principalmente a pacientes que llegan desde provincias en busca de atención especializada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/04/2026 7:41

Paro del sector salud golpea a pacientes oncológicos y retrasa atención
Santa Cruz, Bolivia

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El paro de trabajadores y profesionales en salud continúa afectando la atención en el Hospital Oncológico, donde pacientes denunciaron retrasos, falta de medicamentos y dificultades para acceder a consultas y laboratorios.

La medida de presión corresponde a un doble paro: trabajadores en salud cumplen un paro movilizado de 48 horas y profesionales médicos acatan una protesta de 96 horas, ambos en rechazo al incumplimiento en el pago de salarios de febrero y marzo, además de otras demandas laborales como el bono viático de vacunación.

Pacientes que llegaron hasta el centro hospitalario expresaron su preocupación por las complicaciones que genera la protesta, especialmente para quienes viajan desde provincias o deben esperar largos periodos para conseguir atención.

“Los laboratorios tardan hasta un mes en programarse y muchas veces faltan medicamentos, por lo que tenemos que comprarlos”, señaló una paciente, quien además pidió a las autoridades mayor atención al sistema de salud y una pronta solución al conflicto.

Los afectados también remarcaron que muchos enfermos deben pasar la noche en el hospital para conseguir una ficha médica, situación que se vuelve aún más difícil con la suspensión parcial de servicios.

Mientras persiste el conflicto, los pacientes aseguran ser los más perjudicados y exigen a las autoridades atender las demandas del sector para restablecer la atención con normalidad.

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