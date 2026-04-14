“Hospitales están colapsados”: médicos acatan paro en Santa Cruz exigiendo condiciones y pago de sueldos

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) inició este martes un paro movilizado de 96 horas en hospitales de primer y segundo nivel, en protesta por retrasos salariales, falta de insumos y deficiencias estructurales en los centros hospitalarios.

El dirigente del sector, Oliver Arancibia, explicó que la medida responde al incumplimiento en el pago de salarios, seguros y prestaciones médicas por parte de la Alcaldía, además de retrasos de la Gobernación con personal de hospitales de tercer nivel.

“No parecemos hospitales de segundo nivel, parecemos hospitales de guerra”, manifestó Arancibia al describir el estado de la infraestructura hospitalaria.

El dirigente denunció además un severo colapso del sistema de salud por el hacinamiento de pacientes, la falta de personal, equipamiento deficiente y escasez de medicamentos.

Arancibia advirtió que, si hasta el 15 de abril no se efectiviza el pago a trabajadores dependientes de la Gobernación, los hospitales de tercer nivel ingresarán también en un paro de 24 horas desde el jueves.

El sector sostiene que la crisis sanitaria se ha profundizado en el último año y que la situación actual es insostenible para trabajadores y pacientes.

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