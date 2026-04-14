Santa Cruz: salud entra en paro y pacientes quedan afectados en el Hospital de Niños

El sector salud inició este martes nuevas medidas de presión con dos paros simultáneos que afectan la atención médica en distintos niveles del sistema sanitario. La protesta incluye un paro de 48 horas por parte de trabajadores en salud de los tres niveles y otro de 96 horas en establecimientos de primer y segundo nivel.

La medida fue asumida en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a los meses de febrero y marzo.

Pese al anuncio del paro, varios pacientes y padres de familia llegaron hasta el Hospital de Niños sin conocer la suspensión de servicios, encontrándose con la restricción en la atención de consultas externas.

“No sabía nada de que había este paro de salud, recién me acabo de enterar llegando acá”, relató un padre de familia que acudió desde la zona de La Guardia para buscar atención médica para sus hijos.

Otra paciente manifestó su molestia tras trasladarse desde el kilómetro 6 sin haber sido informada de la medida. “Sí, afecta porque uno viene gastando pasaje y tiempo”, señaló.

Desde el Hospital de Niños se informó que durante la medida de presión solo se atenderán emergencias y reprogramaciones, mientras que las consultas externas quedan suspendidas hasta que concluya el paro.

La protesta del sector salud vuelve a generar preocupación entre los usuarios, quienes denuncian perjuicios económicos y dificultades para acceder a atención médica oportuna.

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