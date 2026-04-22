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Johnny Fernández: “No podemos pagar salud por Bs 120 millones retenidos”

El alcalde Jhonny Fernández asegura que los recursos existen, pero están congelados por un proceso judicial de la anterior gestión.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/04/2026 21:57

Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El alcalde de Jhonny Fernández denunció una situación crítica en las finanzas municipales debido a la retención de más de 120 millones de bolivianos por orden judicial, lo que impide el pago de sueldos al personal del sector salud y otros servicios básicos.

La autoridad aseguró que el problema no es la falta de recursos, sino su congelamiento. “Tenemos más de 120 millones retenidos. Con eso podía pagarle a salud, puedo pagar basura, puedo pagar muchas cosas”, afirmó.

Según explicó, la retención responde a un proceso judicial vinculado a una gestión anterior. “Y un juez nos hace la retención… de un caso de la anterior gestión. Tenemos más de 100 millones ahí parados”, sostuvo.

Fernández insistió en que el municipio cuenta con el dinero necesario, pero no puede utilizarlo. “La plata está ahí. No es que no haya… en este momento, iliquidez. La plata está ahí, nos la han retenido”, remarcó, al tiempo de señalar que incluso los recursos que ingresan actualmente están siendo afectados: “Todo lo que nos entra lo van reteniendo”.

El alcalde advirtió que, de liberarse esos fondos, se podrían resolver de inmediato los problemas financieros. “Con esa plata, inmediatamente nosotros desactivamos todos los problemas que estamos teniendo”, aseguró.

Finalmente, informó que ya se realizan gestiones para revertir la medida judicial y expresó su expectativa de una pronta respuesta. “Esperemos estas próximas horas… nos han dicho que hasta mañana vamos a tener respuesta”, indicó.

Fernández también señaló que esta situación se da en medio de una crisis económica más amplia que afecta a gobiernos municipales y gobernaciones en todo el país.

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