“Daña la credibilidad del país”, señala Subirana tras la derrota arbitral de Bolivia ante BBVA

Bolivia deberá pagar 105 millones de dólares al banco español BBVA tras perder de forma definitiva un laudo arbitral internacional relacionado con la nacionalización del sistema de pensiones.

El fallo quedó firme luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara el último recurso presentado por el Estado boliviano.

El conflicto se originó en 2010, durante la administración de Evo Morales, cuando se dispuso la nacionalización del sistema previsional y la salida de las AFP, incluyendo la filial BBVA Previsión.

El tribunal arbitral internacional determinó en 2022 que existieron irregularidades en el proceso, lo que derivó en la indemnización ahora confirmada.

El economista Fernando Subirana señaló que este tipo de fallos tiene un impacto directo en la percepción internacional del país.

“Este tipo de decisiones afecta la credibilidad, el riesgo país y el clima de inversión”, sostuvo, al advertir además que el monto final podría ser mayor debido a costos e intereses arbitrales.

El pago deberá ser asumido por el Estado boliviano, ya sea a través del Tesoro General o de otras instancias públicas, en un contexto en el que el país enfrenta presión sobre sus reservas y necesidades de divisas.

Con esta decisión, el caso queda cerrado en el ámbito internacional, marcando el fin de más de una década de disputa legal entre Bolivia y la entidad financiera española.

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