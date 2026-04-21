Bolivia pierde arbitraje y pagará millonaria indemnización a BBVA

Bolivia deberá indemnizar con 105 millones de dólares al banco español BBVA, luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara el último recurso presentado por el Estado, dejando firme el fallo internacional.

El conflicto se remonta a 2010, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó el sistema de pensiones, que hasta ese momento era administrado por empresas privadas, entre ellas la filial Previsión BBVA AFP.

De acuerdo con el portal El Español, el banco español no cuestionó la nacionalización, sí denunció que la transición hacia el sistema estatal fue irregular, con retrasos y decisiones que le generaron perjuicios.

Ante esta situación, BBVA llevó el caso en 2018 al arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 falló a su favor y ordenó el pago de la indemnización.

El Estado boliviano intentó anular el laudo en instancias internacionales, primero en tribunales de La Haya y posteriormente ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que finalmente rechazó el recurso, dejando la sentencia firme y sin posibilidad de apelación.

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