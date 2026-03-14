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Hijo de Johnny Fernández celebra que la justicia le otorgue libertad

Miguel Fernández afirmó que la familia respeta la decisión judicial y espera que el alcalde Johnny Fernández pueda regresar a su domicilio para recibir atención médica.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/03/2026 21:22

Miguel Fernández, hijo del alcalde de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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Miguel Fernández, hijo del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se pronunció tras la determinación judicial que permite que su padre se defienda en libertad en el proceso que enfrenta por el denominado caso pavimento.

Fernández señaló que esperan que el alcalde pueda regresar a su domicilio en las próximas horas para recibir atención médica, debido a que atraviesa complicaciones de salud.

“Esperemos que ya esté en las próximas horas en su domicilio, que su médico de cabecera le haga el seguimiento por el tema de salud. Está cursando un cuadro severo, un resfrío que le ha afectado los pulmones y también el tema de la varicela”, explicó.

Asimismo, manifestó que la familia respeta la decisión asumida por los vocales y confía en que el proceso continúe dentro del marco de la ley.

“Respetamos lo que han determinado hoy los vocales y esperemos que él ya se defienda en libertad dentro del proceso investigativo”, agregó.

La determinación judicial se conoció este viernes y generó diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano en Santa Cruz. Mientras tanto, la defensa del alcalde sostiene que continuará demostrando su inocencia en el proceso.

 

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