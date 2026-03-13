Jhonny Fernández dejará la cárcel tras decisión judicial que fija fianza y arresto domiciliario

La Sala Penal Tercera de Santa Cruz determinó otorgar medidas sustitutivas al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien había sido enviado a prisión preventiva el pasado 26 de febrero en el marco del denominado caso pavimento.

Durante una audiencia de apelación, el tribunal resolvió que la autoridad municipal deje la cárcel y cumpla arresto domiciliario mientras continúan las investigaciones por una presunta obra inconclusa de pavimentación en la capital cruceña.

La Justicia determinó una fianza de Bs 500.000, además de otorgarle permiso para trabajar, lo que permitirá a la autoridad municipal continuar con sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial.

El Ministerio Público señaló que Fernández tendrá 10 días de plazo para cumplir con las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

El alcalde cruceño fue enviado a detención preventiva el 26 de febrero, por lo que hasta este viernes cumplía 15 días recluido en Palmasola. Tras la nueva resolución judicial, la defensa deberá realizar los trámites correspondientes y cancelar los costos procesales para concretar su salida del penal.

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