TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Maset Sebastián Marset

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Jhonny Fernández dejará la cárcel tras decisión judicial que fija fianza y arresto domiciliario

El alcalde cruceño fue enviado a detención preventiva el 26 de febrero, por lo que hasta este viernes cumplía 15 días recluido en Palmasola.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 15:22

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Sala Penal Tercera de Santa Cruz determinó otorgar medidas sustitutivas al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien había sido enviado a prisión preventiva el pasado 26 de febrero en el marco del denominado caso pavimento.

Durante una audiencia de apelación, el tribunal resolvió que la autoridad municipal deje la cárcel y cumpla arresto domiciliario mientras continúan las investigaciones por una presunta obra inconclusa de pavimentación en la capital cruceña.

La Justicia determinó una fianza de Bs 500.000, además de otorgarle permiso para trabajar, lo que permitirá a la autoridad municipal continuar con sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial.

El Ministerio Público señaló que Fernández tendrá 10 días de plazo para cumplir con las condiciones establecidas por la autoridad judicial.

El alcalde cruceño fue enviado a detención preventiva el 26 de febrero, por lo que hasta este viernes cumplía 15 días recluido en Palmasola. Tras la nueva resolución judicial, la defensa deberá realizar los trámites correspondientes y cancelar los costos procesales para concretar su salida del penal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD